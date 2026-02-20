Güne hafif yükselişle başlayan altında yatay seyir devam ediyor.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Altının en çok tercih edilen türlerinden biri olan gram altın, haftanın son işlem gününe sınırlı yükselişle başladı.

Gram Altın Satış Fiyatı: 7.037,82 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ LİRA?

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 12.054,00 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT 2026

Yatırım ve birikim amaçlı tercih edilen yarım altın fiyatlarında da sınırlı artış dikkat çekiyor.

Yarım Altın Satış Fiyatı: 24.093,00 TL

DİĞER GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Ons Altın: 4.994,94 TL

22 Ayar Bilezik: 6.699,95 TL

Cumhuriyet Altını: 47.959,00 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Altın fiyatları; döviz kurları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik risklerden doğrudan etkilenen bir yatırım aracı olarak ön plana çıkıyor.

Uzmanlar, altın piyasasında yaşanabilecek ani dalgalanmalara karşı yatırımcıların temkinli olmasını öneriyor.