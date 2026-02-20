Bu gece Resmi Gazete'de oldukça önemli kararlara imza atıldı.

ADALET BAKAN YARDIMCILARI DEĞİŞTİ

Erdoğan'ın imzasıyla, Adalet Bakanlığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in getirilmesinden sonra Bakan Yardımcılığı görevlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Sedat Ayyıldız ve Can Tuncay getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan neşteri vurdu: Adalet Bakanlığı'nda yeni atamalar: Resmi Gazete'de açıklandı

Gerçekleştirilen yeni atamalar kapsamında mevcut Adalet Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevlerinden alındı.

Karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA DA YENİ ATAMALAR

İçişleri Bakanlığı'nda ise Mustafa Çiftçi'nin yardımcılıklarına Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan neşteri vurdu: Adalet Bakanlığı'nda yeni atamalar: Resmi Gazete'de açıklandı

5 İLİN VALİSİ DE DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte 5 ilin valisi değişti.

Afyonkarahisar Valiliğine, Uşak Valisi Necati Aktaş, Hakkari Valiliğine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliğine, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Erzurum Valiliğine, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan neşteri vurdu: Adalet Bakanlığı'nda yeni atamalar: Resmi Gazete'de açıklandı

YENİÇAĞ DUYURMUŞTU


Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı ziyarette Adalet Bakanlığı'ndaki 4 bakan yardımcısı ile ilgili değişiklik için onay çıktığını Yeniçağ Gazetesi önceden duyurmuştu.

Yapılması beklenen değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.