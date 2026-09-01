Adana’nın Ceyhan ilçesinde ruhsatsız silahlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulması ve kullanımının önüne geçilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda tespit edilen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait çok sayıda mühimmat bulundu.
Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.