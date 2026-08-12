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Kaynak: AA / DHA / İHA

Adana’nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için Ceyhan Nehri’ne giren 2 çocuk, güçlü akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma sualtı ekiplerinin nehirde başlattığı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu S.R. (12) ile S.S. (10), serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri’ne girdi.

Bir süre yüzen iki çocuk, daha sonra nehirdeki güçlü akıntıya kapıldı. Çocukların suda gözden kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

NEHİR KENARINDA KIYAFET VE TERLİKLERİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma sualtı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede, nehir kenarında kayıp çocuklara ait kıyafet ve terlikler bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Jandarma sualtı ekipleri, kayıp 2 çocuğu bulmak için Ceyhan Nehri’nde arama-kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin nehirdeki çalışmaları devam ediyor.