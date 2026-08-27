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Avrupa'yı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar ve haftalar süren kuraklık, Almanya ekonomisinde derin yaralar açtı. Uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace tarafından paylaşılan raporda; iklim krizine bağlı aşırı hava olaylarının ülke ekonomisine maliyetinin en az 36 milyar euroyu bulduğu ilan edildi. Söz konusu miktar, Almanya'nın toplam yıllık ekonomik üretiminin yaklaşık yüzde 0,8 ila 0,9'luk kısmına tekabül ediyor.

EN BÜYÜK ZARAR İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİ VE ORMANLARDA

Hesaplamalara göre ekonomik kayıptaki en büyük kalemi, sıcak havaya bağlı iş gücü verimliliğinin düşmesi ve çalışma sürelerinin azalması oluşturdu. Yaklaşık 25 aşırı sıcak günün iş gücü tarafındaki faturası 10,8 milyar euro olarak tahmin edildi.

İkinci en büyük hasar ise 5 ila 7,5 milyar euro arasındaki kayıpla ormanlarda meydana geldi. Ayrıca sıcaklığa bağlı sağlık sorunları ve buna bağlı iş gücü kayıpları 6,9 milyar euro zarara yol açarken; tarım rekoltesindeki düşüş, iç su taşımacılığındaki aksamalar ve eğitimdeki aksaklıklar da toplam maliyeti artıran diğer unsurlar oldu.

REN NEHRİ'NDE TAŞIMACILIK DURDU, SICAKLIK REKORU KIRILDI

Aşırı kuraklık nedeniyle ülkenin lojistik damarlarından Ren Nehri'nin bazı kısımlarında su seviyesinin düşmesi sonucu taşımacılık tamamen durma noktasına geldi. Haziran ayında tüm zamanların sıcaklık rekorunun üç gün üst üste kırıldığı ülkede, en yüksek sıcaklık Brandenburg eyaletinde 41,7 derece olarak ölçüldü.

Greenpeace, enerji sektöründeki soğutma suyu sıkıntıları ile hava kirliliğinin getirdiği ek maliyetlerin verilere dahil edilemediğini, bu nedenle gerçek ekonomik zararın 36 milyar euronun çok daha üzerinde olabileceğini vurguladı.