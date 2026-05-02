CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Türk voleybolu tarihi bir başarıya imza attı.

İstanbul’da oynanan yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit, Scandicci’yi 5 set sonunda mağlup ederek adını finale yazdırdı.

NEFES KESEN YARI FİNAL

Karşılaşmaya etkili başlayan Scandicci ilk seti 25-20 kazanarak öne geçti.

Ancak Eczacıbaşı Dynavit, ikinci ve üçüncü setlerde oyunun kontrolünü ele aldı. Hücumdaki etkinliğini artıran temsilcimiz, bu setleri 25-20 ve 25-17 kazanarak skoru 2-1’e getirdi.

Dördüncü sette yeniden toparlanan İtalyan ekibi, 25-21’lik skorla maçı final setine taşıdı.

Büyük heyecana sahne olan tie-break bölümünde ise Eczacıbaşı hata yapmadı ve 15-10’luk üstünlükle karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

TÜRK FİNALİ OLACAK

Bu sonuçla birlikte Eczacıbaşı Dynavit, finalde VakıfBank’ın rakibi oldu.

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda final karşılaşması 3 Mayıs Pazar günü oynanacak ve Avrupa’nın en büyüğü bu maçın ardından belli olacak.