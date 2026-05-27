Çeşme, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yerli turist akınına uğradı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ilçe, plajları ve turistik noktalarıyla yoğun bir bayram dönemi geçiriyor.

ILICA PLAJI’NDA TATİLCİ YOĞUNLUĞU

İlçenin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Ilıca Plajı, dron görüntülerine de yansıyan yoğunluğu ile dikkat çekti. Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denize girerek serinledi.

OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 75’İ GEÇTİ

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, bayram tatilinin turizm açısından olumlu geçtiğini belirterek, “Doluluk oranı 9 günlük ortalamaya göre yüzde 75’i geçti. Bugün ve önümüzdeki günlerde de yüksek doluluk devam ediyor” dedi.

Belge, Çeşme’nin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını vurgulayarak gastronomi ve su sporlarıyla da güçlü bir destinasyon olduğunu ifade etti.

TATİLCİLERDEN ÇEŞME YORUMU

Osman Mert Sezer ve eşi Buse Sezer, Ordu’dan geldiklerini belirterek Karadeniz’e göre daha sıcak ve keyifli bir hava ile karşılaştıklarını söyledi.

Tekirdağ’dan gelen Enes Öngün ise Çeşme’de denize girdiklerini ve çevredeki turistik yerleri gezmeyi planladıklarını ifade etti.

BAYRAM TATİLİ TURİZMİ HAREKETLENDİRDİ

Tatil süresinin uzamasıyla birlikte Çeşme’deki turizm hareketliliğinin arttığı, oteller ve plajlarda yoğunluk yaşandığı gözlendi.