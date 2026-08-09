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Kaynak: AA

Ülke genelinde yürütülecek yeni enerji ve altyapı yatırımları amacıyla ihtiyaç duyulan bazı gayrimenkuller için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. İlgili Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe girdi.

Alınan kararlar doğrultusunda Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan 154 kV Falp RES TM-Çine TM Enerji İletim Hattı Projesi dâhilindeki belirli alanlarda işlem yapacak. Bununla birlikte Ankara ve Kırıkkale güzergâhındaki 400 kV Gölbaşı Kayseri Kapasitör Kuzey Enerji İletim Hattı Kısmi Yenileme Projesi kapsamındaki taşınmazlar da sürece dâhil edildi. Belirtilen sahalarda elektrik direklerinin kurulacağı noktalar mülkiyet devri yoluyla, iletken salınım alanları ise irtifak hakkı tesisiyle mülkiyete kazandırılacak.

Öte yandan Ankara’da hayata geçirilecek 400/33 kV Başkent OSB Transformatör Merkezi Sahası Projesi için belirlenen bazı gayrimenkullerin de TEİAŞ bünyesinde acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.