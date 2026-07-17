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Kaynak: DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Diş Polikliniği binasının çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevreden de görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, çatı bölümünü etkisi altına aldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yoğun duman ve alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği dikkat çekti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.