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Kaynak: İHA

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, CerModern, insanın kendisi, başkaları ve zamanla kurduğu ilişkiye odaklanan güçlü bir sergiye ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda Özgür Eryılmaz'ın "Eş Zaman İnsan" başlıklı sergisi, 16 Eylül-25 Ekim tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Çalışmalarında, insanı yalnızca bireysel varoluşuyla değil, içinde bulunduğu toplumsal ilişkiler ağıyla ele alan Eryılmaz, "Ben, biz ve öteki arasındaki sınırlar nerede başlayıp, nerede sona eriyor?" sorusunun izini sürüyor.