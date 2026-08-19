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Terör örgütü PKK üyelerine özgürlük veren kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun vatandaşların tepkilerine rağmen yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasanın ardından Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Takip ve Koordinasyon Kurulu için ilk toplantı tarihi açıklanırken, ekim ayındaki MGK toplantısına sunulması beklenen rapor sürecin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıktı.

İLK TOPLANTI 24 AĞUSTOS'TA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7595 sayılı kanun kapsamında kurulan Takip ve Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının 24 Ağustos'ta yapılmasının planlandığını açıkladı.

Toplantıda, silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçlarına göre oluşturulabilecek alt komisyonların ele alınması bekleniyor.

İKİ AY İÇİNDE SAHADAKİ DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Edinilen bilgilere göre, en geç iki ay içinde örgütün silah bırakma sürecinin tamamlanmasına ilişkin değerlendirmelerin Kurul'un gündemine gelmesi planlanıyor.

Bu süreçte sahadaki durumun MİT ve diğer güvenlik birimlerinin tespitleri doğrultusunda değerlendirileceği ifade ediliyor.

GÖZLER MGK'YA SUNULACAK RAPORDA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, iki aylık sürecin planlandığı şekilde tamamlanması halinde Takip ve Koordinasyon Kurulu, ekim ayında yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına kapsamlı bir değerlendirme raporu sunabilecek.

Haberde, MGK'daki değerlendirmenin ardından örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüş başvurularına ilişkin sürecin başlayabileceği yönündeki beklentilere de yer verildi.

KURULDA KRİTİK İSİMLER YER ALACAK

Takip ve Koordinasyon Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarının yanı sıra MİT Başkanı, MGK Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri görev yapacak. Kurul, ihtiyaç halinde alt komisyonlar da oluşturabilecek.