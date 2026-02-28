ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı’nın talimatıyla 28 Şubat’ta “Epic Fury Operasyonu”nun başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre ABD ve ortak kuvvetler, İran yönetiminin güvenlik mekanizmasını etkisiz hale getirmek amacıyla yakın tehdit oluşturduğu belirtilen hedeflere yönelik saldırı düzenledi.

Operasyon kapsamında İslam Devrim Muhafızları Ordusu’na ait komuta ve kontrol tesisleri, İran’ın hava savunma kapasitesi, füze ve insansız hava aracı fırlatma sahaları ile askeri havaalanlarının hedef alındığı bildirildi.

CENTCOM, ilk saldırı dalgasının ardından İran tarafından gerçekleştirildiği belirtilen yüzlerce füze ve insansız hava aracı saldırısına karşı savunma yapıldığını ve bu saldırıların engellendiğini açıkladı.

Açıklamada, operasyon sırasında ABD güçlerinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, tesislerde oluşan hasarın ise minimum seviyede kaldığı ifade edildi.

Öte yandan CENTCOM’un “Task Force Scorpion Strike” biriminin, düşük maliyetli tek yönlü saldırı dronlarını ilk kez çatışma ortamında kullandığı da belirtildi.

ABD yetkilileri, Epic Fury Operasyonu’nun bölgede uzun yıllardır görülen en büyük Amerikan askeri ateş gücü yığınağını içerdiğini kaydetti.