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Kaynak: Haber Merkezi

Uşak / Hüseyin Demir - Murat Sarıgöz / Yeniçağ

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, İYİ Parti Dumlupınar İlçe Başkanı Derviş Kavak’ın organizasyonuyla, İYİ Parti GİK Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı’nın katılımıyla Dumlupınar Şehitliği ve müze ziyareti gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Dumlupınar’a gelen Cenk Özatıcı, çevre ilçelerin ilçe başkanları, parti teşkilatları ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Program, ilçe binasında düzenlenen rozet takma töreniyle başladı. Törenin ardından Cenk Özatıcı ve beraberindeki heyet, Dumlupınar Şehitliği’ne yürüyerek geçti. Şehitliğe gerçekleştirilen yürüyüş sırasında vatandaşların ve partililerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Şehitlik ve müze ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti GİK Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Türkiye’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özatıcı konuşmasında, “Çerçeve yasa kabul edilemez bir yasadır. Hepimiz Türk ayarlarına geri döneceğiz, sizin oylarınızla. Onun için Atatürk’ün göstermiş olduğu yolda, hedefimiz iktidar. İleri demek düşer bizlere.” ifadelerini kullandı.

Program, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine vurgu yapılarak gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından sona erdi.