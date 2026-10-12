Ünlü şarkıcı Cenk Eren, konuk olduğu bir programda geçmişte kullandığı zayıflama iğneleri yüzünden sağ gözünde retina yırtılması yaşadığını anlattı.
Cenk Eren'den zayıflama iğnesi itirafı: "Retinam yırtıldı"
Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yıllar önce kullandığı zayıflama iğneleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sağ gözünde retina yırtılması yaşadığını anlatan Eren, sağlık kontrollerinde kalbindeki ana damarlardan birinin yüzde 99 tıkalı olduğunun ortaya çıktığını söyledi.Kaynak: Diğer
Sağlık kontrollerinde kalbindeki ana damarın da yüzde 99 tıkalı olduğunu öğrenen sanatçı, yaşadığı zorlu süreci ve hayatındaki değişimleri paylaştı.
Ünlü şarkıcı Cenk Eren, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla sağlık dünyasında tartışılan zayıflama iğnelerinin risklerine karşı uyarılarda bulundu. Yıllar önce kilo verme sürecinde bu yöntemi tercih eden ilk isimlerden biri olduğunu belirten Eren, yaşadığı ciddi sağlık sorunlarının ardından bu alışkanlığı bırakma kararı aldığını söyledi.
Zayıflama iğnelerini yaklaşık 9 yıl önce henüz çok yaygın değilken kullanmaya başladığını belirten ünlü şarkıcı, sonradan okuduğu bir makale sayesinde uyanış yaşadığını ifade etti. Eren, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
"Ben iğnelere ilk başlayanlardanım, 9 sene önce. Daha kimsenin ruhu duymamıştı. Fakat sonra şimdi çok popüler olan iğneden bir önceki iğnede, bir makale okudum ben göze sakıncalı olabilir diye. Ve benim sağ gözümde retinam yırtıldı, sonra ben orada durdum."
Gözünde yaşadığı sorunun ardından sağlık kontrollerini derinleştiren Cenk Eren, kalp sağlığıyla ilgili de beklenmedik bir durumla yüzleşti. Herhangi bir belirti hissetmediğini söyleyen sanatçı, yapılan tetkiklerde sağ ana damarının yüzde 99 oranında tıkalı olduğunu öğrendi. Durumun anlaşılması üzerine ertesi gün kendisine stent takıldığını belirten Eren, yaşadığı bu olayların ardından yaşam tarzını tamamen değiştirdiğini ifade etti.
Sigarayı bıraktığını ve profesyonel psikiyatrist desteği aldığını söyleyen Cenk Eren, kilo verme sürecini ve bugünkü sağlıklı yaşamını şu sözlerle anlattı:
"Bana diyorlar ki nasıl kilo verdin; sigarayı bırakıp, psikiyatristle verdim. Ben 25 yaşında bu kadar sağlıklı değildim."