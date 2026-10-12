Cenk Eren'den zayıflama iğnesi itirafı: "Retinam yırtıldı"

"Ben iğnelere ilk başlayanlardanım, 9 sene önce. Daha kimsenin ruhu duymamıştı. Fakat sonra şimdi çok popüler olan iğneden bir önceki iğnede, bir makale okudum ben göze sakıncalı olabilir diye. Ve benim sağ gözümde retinam yırtıldı, sonra ben orada durdum."