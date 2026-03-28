Yeni sezon hazırlıklarını hızlandıran siyah-beyazlı yönetim, yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncuları da belirleme sürecine girdi. Savunma hattında yer alan Felix Uduokhai ile yolların ayrılması gündemde. 28 yaşındaki stoperin ara transfer döneminde takımdan ayrılması planlanmış ancak anlaşma sağlanamamıştı. Alman futbolcuya ülkesinden önemli teklifler olduğu öğrenildi.

Sağ bek transferi olarak kadroya katılan Taylan Bulut’un da Alman kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü ve 20 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon planlamasında yer almadığı belirtildi.

Fenerbahçe’den kiralanan ve performansıyla beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder’in bonservisinin alınmayacağı ifade edildi. Milli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Jota Silva için de benzer bir karar alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın tercihleri arasında yer almayan Portekizli futbolcunun da bonservisi alınmayacak.

Öte yandan kiralık oyuncuların durumu da netleşmeye başladı. Al Musrati, Joao Mario ve Jean Onana’nın takıma dönmelerinin ardından kesin olarak gönderilmeleri planlanıyor. Üç futbolcudan da kulübe teklif bulmaları istendi.