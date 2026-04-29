Cengiz Holding‘in, Kanadalı SSR’dan devraldığı Erzincan-İliç'teki Çöpler Altın Madeni’nde, 13 Şubat 2024’te meydana gelen felakette, 9 işçinin yaşamını yitirmesiyle durdurulan altın üretimini yeniden başlatmak üzere resmi başvuru yaptığı öğrenildi. Sektör temsilcileri, prosedürün hızla tamamlanmasının beklendiğini belirterek, "Üretim, buna bağlı olarak her an başlayabilir" dedi.

Cengiz Holding, kısa bir süre önce Kanadalı SSR Madencilik‘in, Anagold Madencilik adıyla işlettiği Çöpler Altın Madeni‘ndeki yüzde 80’lik payını, 1.5 milyar dolara devraldı.

RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Cengiz Holding‘in, Çöpler Altın Madeni’ni satın almasının ardından bölgede hareketlilik başladı. Holding‘in, altın üretimini başlatmak üzere resmi başvuru yaptığı belirtildi.

Madencilik sektörü temsilcileri, sahanın önceki sahibi SSR Madencilik’in, 2014 yılında aldığı ÇED’e işaret ederek, "Cengiz Holding’in, söz konusu ÇED üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurduğu ve altın üretimini başlatmak istediği biliniyor. Bakanlık, bu başvuruya olumlu yanıt verirse, bir adım daha söz konusu“ dedi.

YÜZDE 20 PAYINI DA DEVRALABİLECEĞİNİ BELİRTİLİYOR

Sektör temsilcileri, atılması gereken ikinci adımla ilgili de, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel MÜdürlüğü‘nün (MAPEG) de işletme ruhsatı temditi (süre uzatımı) yapması gerekiyor" dedi. Sektör temsilcileri, prosedürün hızla tamamlanmasının beklendiğini kaydederek, "Üretim, buna bağlı olarak her an başlayabilir" dedi.



Çöpler Altın Madeni’nin işletmecisi Anagold'da, Cengiz Holding'in yüzde 80, Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik'in yüzde 20 payı bulunuyor. Sektör kaynakları, Cengiz Holding’in, Lidya Madencilik’in yüzde 20 payını da devralabileceğini belirtti.