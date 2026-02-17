İran ile ABD arasındaki askeri gerilim devam ediyor. ABD Başkanı Trump İran’ı sık sık askeri müdahale konusunda tehdit ederken Orta Doğu’ya savaş gemileri gönderdi. İran yönetimi ise ABD’nin tehditlerine boyun eğmeyeceklerinin altını çizdi.

İki ülke bir yandan da nükleer görüşmeleri sürdürüyor. ABD ve İran müzakerelerin son turunu Cenevre’de gerçekleştirdi. Müzakerelerde İran’ın nükleer programı ele alınıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA ASKERİ TATBİKAT

Cenevre’de görüşmelerin yapıldığı sırada İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat düzenledi. Dün başlayan tatbikatta bugün boğazın belli kesimleri gemi trafiğine kapatıldı.

İranlı yetkililer, aldıkları bu önlemin tatbikat bölgesinde seyir güvenliğini sağlama amacı taşıdığını belirtse de kapanmanın ne kadar süreceğine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Kararın tatbikat başladıktan sonra alınması dikkat çekti.

ABD ve İran arasındaki gerilimin odağında yer alan Hürmüz Boğazı'na ilişkin en dikkat çekici açıklamalardan biri ise tatbikat sahasından geldi. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, devlet televizyonuna yaptığı değerlendirmede, boğazın tamamen kapatılmasına yönelik herhangi bir siyasi karar alınması durumunda buna hazır olduklarını ifade etti.

'KARAR ALINIRSA UYGULAMAYA HAZIRIZ'

Hürmüz Boğazı'nda devam eden askeri tatbikat sırasında İran devlet televizyonuna konuşan Tuğamiral Tengsiri, Hürmüz'ün kapatılıp kapatılmayacağı sorusuna, "Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı devletin büyüklerine aittir. Ben bir asker olarak büyüklerimiz böyle bir karar alırsa bunu yapmaya hazır olduğumuzu söylüyorum" cevabını verdi.

İran yönetimi tatbikat konusunda yaptığı açıklamada Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı yanıtlar vermeye odaklandığını bildirmişti.