Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri ve ekonomik değerlendirmeler sırasında, emekli maaşlarının seviyesine ilişkin yapılan açıklamalar kamuoyunda geniş yankı buldu.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in emekli aylıklarına dair kullandığı ifadelere, eski LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker’den dikkat çeken bir hesaplamayla karşılık geldi.

“TÜRKİYE’NİN ŞARTLARI MÜSAİT OLDUĞUNDA DÜZELTİLECEK”

Meclis kürsüsünde söz alan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, emeklilerin yaşam standartları ve maaş miktarları hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

Mevcut rakamların beklentilerin altında kaldığını kabul eden Zengin, iyileştirme için uygun zamanın beklendiğini işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Yeterli olmadığını biz de görüyoruz. Türkiye’nin şartları en müsait olduğunda düzeltilecektir.”

CEM TOKER’DEN “MİLLETVEKİLİ MALİYETİ” HESABI

Özlem Zengin’in bu açıklamaları sosyal medya mecralarında tartışılmaya devam ederken, siyasetçi Cem Toker konuyla ilgili çarpıcı bir kıyaslama paylaştı.

Bir milletvekilinin devlete olan toplam yükünün sadece aldığı maaşla ölçülemeyeceğini savunan Toker, TBMM bütçesi üzerinden bir hesaplama yaparak seçmenlere seslendi.

Toker, paylaşımında şu verilere dikkat çekti:

“Bir milletvekilinin yüce Türk milletine olan aylık maliyetini bilmek istiyorsanız, sadece maaşına bakmayınız. TBMM’nin yıllık bütçe ödeneğini alıp önce 12 aya sonra da 600’e bölünüz. Benim hesabıma göre bir milletvekilinin aylık maliyeti yaklaşık 3 milyon 770 küsür bin lira.”

Emekli maaşlarının “şartlar müsait olduğunda” düzeltileceği söylemi ile bir milletvekilinin kamuya olan maliyeti arasındaki bu kıyaslama, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.