Cem Toker, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede iktidarın sıkça dile getirdiği “milli irade” vurgusunu eleştiren bir paylaşım yaptı.

Toker milli irade diyerek mangalda kül bırakmayanların, toplumun çoğunluğunun talep ettiği, toplumun çoğunluğuna refah, huzur getirecek hiçbir şeyi yapmadıklarını dile getirdi.

Cem Toker'in büyük beğeni toplayan sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Dikkat ediyor musunuz??

Milli irade, milli irade diye mangalda kül bırakmayanlar, toplumun çoğunluğunun talep ettiği, toplumun çoğunluğuna refah, huzur getirecek hiçbir şeyi yapmıyorlar.

Suçluları topluma salıvermekten, gümrük vergilerine, devletteki israftan, şatafattan, adalet beklentisine, geri ödenmeyen kamu bankaları kredilerine, emekli maaşlarına kadar!!!

Toplumu en yakından ilgilendiren sorunların araştırılması önergelerine Mecliste hayır oyu veriyorlar. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve en ağır ekonomik sefaletini yaşatıyorlar…

Yaptıkları her şey toplumun çoğunluğunun taleplerinin tam tersine!!! Takdir yüce Türk milletinindir!!!"