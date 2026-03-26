Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletvekilleri ve üst düzey bürokratların mal varlıklarının araştırılmasına yönelik önergenin reddedilmesine tepki gösterdi.

Toker, CHP belediyelerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara dikkat çekerek, benzer bir hassasiyetin siyasetçilerin mal varlıklarının araştırılması konusunda gösterilmediğini savundu.

Toker açıklamasında:

"CHP Belediyelerinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarının üzerine büyük hassasiyetle giden AKP-MHP milletvekilleri, Yeni Yol grubunun verdiği “milletvekillerinin, siyasilerin, üst düzey bürokratların mal varlıkları araştırılsın” önergesini reddetmişler.

Sandık başında bu günleri hatırlayın derdim ama nasıl olsa bir faydası olmaz. Peki bir vekil böyle önergeye neden red oyu verir? Kendi mal varlığının araştırılmasını istemediği için!! Peki bir milletvekili mal varlığının araştırılmasını neden istemez?" ifadelerini kullandı.

Toker ayrıca, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun daha önce dile getirdiği ve kamuoyunda tartışma yaratan “Siyasi etik yasası yaparsak, partiye ilçe başkanı bulamayız” sözlerini hatırlatarak, siyasette etik tartışmalarına dikkat çekti.