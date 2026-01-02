İran’da pazar günü başlayan protestolar devam ediyor. Ekonomideki durum nedeniyle başlayan protestolarla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump bölgede gerginliğin artmasına neden oldu. Trup, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'daki protestoculara destek verdiğini açıklayarak, İran hükümetinin göstericilere müdahale etmesi durumunda ABD'nin "ateş etmeye hazır" olduğunu ifade etti.

"MÜDAHALE BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIR"

Trump'ın sözlerine İran cephesinden yanıt gecikmedi. İran Dini Lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Larijani, protestoların niteliğine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

"Protesto eden girişimcilerin konumunun, provokatif unsurlardan ayrı olduğunu biliyoruz ve Trump, bu iç meseleye Amerikan müdahalesinin tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve ABD çıkarlarını yok etmekle eşdeğer olduğunu bilmelidir."

TRUMP İRAN’I VURABİLİR Mİ?

Emekli Tümamiral ve Mavi, Vatan’ın teorisyeni Cem Gürdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump’ın İran açıklamasını değerlendirdi. Gürdeniz, Trump’ın sözlerindeki “Locked and loaded” (Ateşe hazır) ifadesine dikkat çekerek şunları söyledi:

“2026 belli ki çok karışık ve kanlı geçecek.

ABD Başkanı Donald J. Trump, İran'ın barışçıl protestoculara ateş açması ve onları şiddet kullanarak öldürmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin onların yardımına koşacağını belirterek, "Locked and loaded “ durumdayız dedi.

“Locked and loaded” ifadesi hava ve deniz kuvvetleri terminolojisi içinde hedefe atış kontrol radarı ile kilitlenme ve silah yükü atışa hazır anlamında kullanılır. Yani bu bir uyarı değil, angajman eşiğinin ilanıdır.

İsrail, 12 günlük İran Savaşı’ndan sonra dersini çıkarmış görünüyor. İran dışardan bir saldırıyla yıkılamaz. Bu yüzden strateji değişiyor. İç karışıklıklar bahane edilerek ABD gücü İran sahasına taşınıyor, Washington adım adım bu cepheye sürükleniyor.

Bu beyanatın, Trump’ın savaş suçlarıyla anılan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Florida’daki Mar-a-Lago’da yeni yıla birlikte girmesinin hemen ardından gelmesi tesadüf değildir.

Washington–Tel Aviv hattında karar çoktan verilmiş, kamuoyu sadece hazırlanıyor. Trump adeta Netanyahu ve ABD deki siyonist cepheye yeni yıl armağanı sunuyor.”