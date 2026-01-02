Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu ürünlerin tüketilmesinin ciddi fiziksel yaralanmalara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

ÜRETİM HATASI KAYNAKLI GÜVENLİK SORUNU

Geri çağırma kararı, İskoçya’daki Cairngorms Ulusal Parkı’ndan tedarik edilen "No1 Royal Deeside Mineral Water" serisini kapsıyor. Markanın hem doğal mineral sularında hem de gazlı (soda) versiyonlarında üretim aşamasından kaynaklanan bir mekanik hata tespit edildi. FSA, şişelerin açılması esnasında veya içeriğinde bulunabilecek küçük cam parçalarının hayati risk taşıdığını belirterek tüketicileri "ürünleri kesinlikle kullanmayın" şeklinde uyardı.

TÜRKİYE'DEKİ TÜKETİCİLERİ İLGİLENDİRİYOR MU?

Waitrose ürünleri Türkiye’deki fiziksel marketlerde yaygın bir satış ağına sahip olmasa da, özellikle online ithalat platformları ve premium gıda siteleri üzerinden yerel tüketiciye ulaşabiliyor. Uzmanlar, yurt dışı menşeli içecekleri tercih eden tüketicilerin, ellerindeki ürünlerin parti numaralarını ve üretim tarihlerini kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

CAM AMBALAJLARDA GÜVENLİK UYARILARI

Plastik kullanımına alternatif olarak sunulan cam şişe ve pipetler sağlık açısından öncelikli görülse de, bu tür vakalar üretim ve kullanım hatalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Uzmanlar, cam ambalajlı ürünlerde şu noktalara dikkat çekiyor:

Mikro Çatlaklar: Gözle fark edilemeyen küçük hasarlar, sıvı basıncıyla birlikte koparak içeceğe karışabilir.

Isı Şoku: Camın ani sıcaklık değişimlerine maruz kalması yapısını bozarak kopmalara neden olabilir.

Kapak Kontrolü: Sadece üretim hatası değil, kapak açma esnasında oluşabilecek sürtünme kaynaklı cam tozlarına karşı tedbirli olunmalıdır.

OLASI BİR DURUMDA NE YAPILMALI?

Eğer bir içeceğin içerisinde yabancı madde (cam) tespit edilirse veya tüketildiğinden şüphelenilirse; ürünün muhafaza edilmesi, parti kodunun not alınması ve vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması büyük önem taşıyor.