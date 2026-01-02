İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere Şiraz ve Kirmanşah gibi eyaletlerde binlerce kişi, dövizdeki artış ve ekonomik sorunlara karşı rejim karşıtı sloganlar atarak sokaklara döküldü. Polis müdahalesiyle bastırılmaya çalışılan gösteriler, 28 Aralık'ta başlamıştı ve ülke geneline yayıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestolara ilişkin sert bir açıklama yaptı. Trump, "İran barışçı protestocuları vurup şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız" dedi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran yönetiminin protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceğini bildirdi.

ABD'nin herhangi bir müdahaleye hazır olduğuna işaret eden Trump, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadesini kullandı.

İran'ın başkenti Tahran'da dövizdeki artış ve ekonomik sorunlar nedeniyle binlerce kişinin katılımıyla protestolar düzenlendi, rejim aleyhine sloganların atıldığı eyleme polis müdahale etti. Şiraz ve Kirmanşah eyaletleri de gösterilere sahne olurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan protestoculara destek geldi.

GÖSTERİLER 28 ARALIK'TA BAŞLADI

İran'da yüksek enflasyona karşı 28 Aralık'ta başlayan protestolar sürerken, olayların bilançosu ağırlaştı. Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde protestolar sırasında yaşanan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

POLİS MERKEZİNDE ÇATIŞMA İDDİASI

İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Azna'daki protestolarda saat 18.00 sıralarında bir grup göstericinin polis merkezine girdiği ve taraflar arasında çatışma yaşandığı bildirildi. Haberde, olaylar sırasında polis ekiplerine taş atıldığı, bazı polis araçlarının ise ateşe verildiği belirtildi. Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

MELERD'DE 30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tahran eyaletine bağlı Melerd kentinde düzenlenen protestolarda 30 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Melerd Kaymakam Yardımcısı Mansur Saleki, vatandaşların yasal protesto hakkını kötüye kullanarak güvenlik ve kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle söz konusu kişilerin gözaltına alındığını söyledi. Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

"DIŞARIDAN GELENLER DE VAR" AÇIKLAMASI

Saleki, gözaltına alınanlardan bazılarının çevre ilçelerden Melerd'e geldiğinin tespit edildiğini belirterek, şüphelilerin güvenlik birimlerinin gözetiminde bulunduğunu ve adli sürecin sürdüğünü ifade etti. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen başka kişilerin de tespit edildiğini aktaran Saleki, yakalama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Mecliste milletvekillerine hitap eden İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, müesses nizamı halkın ekonomik sorunlarını çözmemekle suçladı. Mecliste milletvekillerine hitap eden İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, müesses nizamı halkın ekonomik sorunlarını çözmemekle suçladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI: BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, protestolar sırasında Loristan eyaletinde Emir Hüseyin Hodayariferd adlı bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, "Düşman gruplara bağlı fırsatçı unsurların ani ve şiddet içeren eylemleri sonucunda bir güvenlik gücü hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

TRUMP'TAN SERT MESAJ: SİLAHLARIMIZ HAZIR

Gelişmeler yakından takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması yeni bir tartışma yarattı. Trump, "İran barışçı protestoları vurup şiddetle öldürse de ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.