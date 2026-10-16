Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Şarkıcı Cem Adrian’ın Mersin’de yapmayı planladığı konser organizasyonları peş peşe gelen iptal kararlarıyla durduruldu. Gazeteci Rojda Altıntaş’ın aktardığı bilgilere göre, ünlü sanatçının şehirde vereceği konser Valilik kararıyla engellendi.

ÖZEL MEKÂN PERFORMANSI DA İPTAL EDİLDİ İDDİASI

Valilik engelinin yanı sıra, sanatçının alternatif olarak özel bir mekânda dinleyicileriyle buluşmayı planladığı konser etkinliğinin de iptal edildiği öne sürüldü.

DİĞER KONSER İPTALLERİ İDDİASI GÜNDEMDE

Mersin’deki organizasyonların üst üste engellenmesinden sonra kulislerde, Cem Adrian’ın önümüzdeki günlerde farklı şehirlerde düzenlenmesi planlanan diğer konser programlarının da benzer şekilde iptal edilebileceği konuşuluyor. Sanatçı tarafı ve organizatörlerden konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.