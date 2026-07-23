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Çekya’da bir askeri üste meydana gelen helikopter kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

ASKERİ ÜSTE DÜŞTÜ

Çekya ordusundan yapılan açıklamaya göre, Namesť nad Oslavou kasabasındaki 22. Helikopter Hava Üssü’nde Venom tipi bir helikopter düştü.

5 ASKER BULUNUYORDU

Helikopterde 5 askerin bulunduğu belirtilirken, olayın ardından bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çek basınında yer alan ilk bilgilere göre kazada 1 asker hayatını kaybetti. Olay yerine hava ambulansının da gönderildiği aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve detayların ilerleyen süreçte paylaşılacağını açıkladı.