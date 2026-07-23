Çekya’da bir askeri üste meydana gelen helikopter kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
ASKERİ ÜSTE DÜŞTÜ
Çekya ordusundan yapılan açıklamaya göre, Namesť nad Oslavou kasabasındaki 22. Helikopter Hava Üssü’nde Venom tipi bir helikopter düştü.
5 ASKER BULUNUYORDU
Helikopterde 5 askerin bulunduğu belirtilirken, olayın ardından bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çek basınında yer alan ilk bilgilere göre kazada 1 asker hayatını kaybetti. Olay yerine hava ambulansının da gönderildiği aktarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve detayların ilerleyen süreçte paylaşılacağını açıkladı.