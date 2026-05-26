Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Öğrenciler ve velilerinin yoğun emeğiyle atölyelerde hazırlanan el yapımı ürünler, Doğa Park’taki kadın kooperatifi standında ve Engelsizfest etkinliğinde satışa sunuldu. Yapılan başarılı satışlardan elde edilen gelirle bir kurbanlık koç satın alındı.

Proje kapsamında özel gereksinimli gençler, çeşitli el sanatı ürünleri, takılar, dekoratif eşyalar ve bayramlık hediyelikler hazırladı. Atölyelerde haftalarca süren çalışmalar sırasında hem yaratıcılıklarını ortaya koydular hem de el becerilerini geliştirdiler. Satış stantlarında yoğun ilgi gören ürünler, hem ziyaretçilerin beğenisini kazandı hem de projenin amacına ulaşmasını sağladı.

Satışlardan elde edilen gelirle alınan kurbanlık koç, Kurban Bayramı’nda kesilerek Çekmeköy’deki ihtiyaç sahibi ailelere et olarak dağıtılacak. Bu proje, sadece maddi bir yardım değil, aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını ve üretkenliğini de gözler önüne seriyor.



Özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri, satın aldıkları kurbanlık koçu Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’e teslim etti. Teslim töreninde duygusal anlar yaşandı. Başkan Orhan Çerkez, törende yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Üretmiş oldukları el emeği, göz nuru ürünleri Kadın Emeği Pazarımızda verdiğimiz stantta satma imkânı buldular. Oradan elde edilen gelirle Kurban Bayramı nedeniyle bir kurban almışlar. Bu kurbanı da aşevimize bağışlamak istediler. Kabul ettik. Emanet kurbanlık hayvanı yerine teslim edeceğiz.”

Projeye katılan annelerden biri, “Çocuklarımıza çok büyük faydaları oldu. Güzel bir şekilde çocuklarımız adına bağış yaptık. İnşallah ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak bir şekilde ulaşır” diyerek yaşadıkları duyguları dile getirdi.

İsmini açıklamak istemeyen bir başka anne ise şunları kaydetti: “Öncelikle Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten çocuklarımız çok mutlu, biz anneler olarak da çok mutluyuz. Kendimizi özel hissediyoruz. Bir şeyler ürettik, emeklerimizin karşılığında kazanç sağladık. Çok mutluyuz.”

Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim, beceri geliştirme ve sosyal entegrasyon programlarıyla dikkat çekiyor. Merkezde düzenlenen atölyeler sayesinde yüzlerce özel birey, hem sosyalleşme fırsatı buluyor hem de yeteneklerini keşfederek özgüven kazanıyor.