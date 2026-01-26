Türkiye caz sahnesinin öncü gitaristlerinden Bilal Karaman, yeni projesi “Manouche à la Turca” ile İstanbul’da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Paribu Art’ta gerçekleşecek konser, Fransız çingene cazının kökleriyle Anadolu’nun melodik hafızasını aynı sahnede bir araya getirecek.

Proje, caz tarihinde önemli bir yere sahip olan Django Reinhardt mirasını, yerel ezgilerle harmanlayarak yeniden yorumluyor. Böylece manouche tarzının virtüöz yapısı, Anadolu’nun geleneksel tınılarıyla kültürler arası bir müzikal diyaloğa dönüşüyor.

31 Ocak gecesi Paribu Art sahnesinde gerçekleşecek performans; yüksek enerji, ustalık ve özgün bir repertuvarla caz severler için dikkat çeken bir buluşma olarak öne çıkıyor.

Konserin biletleri Paribu Pass üzerinden satışta.

Paribu Art Adres: Hasanpaşa, Kurbağalıdere Cd. No:2/26 GH Blok, İç Kapı No:13, 34722 Kadıköy/İstanbul