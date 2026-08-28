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Kaynak: İHA

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarladaki hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Üreticilerle bir araya gelen yetkililer, tarlada sürdürülen faaliyetleri ve hasat sürecini yakından takip etti.

ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELİNDİ

Gerçekleştirilen ziyarette üreticilerden hasat verimi ve süreç hakkında detaylı bilgi alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Çörek Otu Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirmesini yaparak üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.