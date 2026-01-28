Yeni nesil silahlı çeteler…

Türkiye bir süre daha bu “çocuk tetikçileri” konuşacağa benziyor.

Motosikletli suikastlar, işyeri kurşunlama, tehdit, haraç…

Teknolojiyi kullanan 18 yaşından küçük bu silahlı çeteler büyük mafyatik yapıların da ihalecisi olarak dikkat çekiyor. Yani, büyük çetelerin hesaplaşmalarında bu “çocuk çeteler” tetikçi olarak tutuluyor ve para karşılığı “suikast” gibi ihaleler alıyorlar.

Yeniçağ, yeni nesil suç örgütlerinin en kapsamlı dosyalarından birini inceledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, “Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütünün sosyal medyayı adeta özendirme aracı olarak kullandığı ve 16-25 yaş grubundaki çocuk ve gençleri suç eylemlerinde kullandığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 kişi “mağdur”, 57 kişi “müşteki”, 4 kişi “maktul”, 38'i tutuklu 68 kişi ise “suça sürüklenen çocuk” olarak yer aldı.

İddianamede “Casperlar” silahlı suç örgütünün elebaşısı konumunda bulunan “Hamuş” kod adlı İsmail Atız etrafında eylem ve fikir birlikteliğinde hareket eden Mehmet Erhan Atız, Hüseyin Kaan Akkuş, “Burak Bulut” kod adlı İsmayil Göleli, “Çaki” kod adlı İsa Doğan, Süleyman Doğan ve “Dayı” kod adlı Serhat Başakçi'nin örgüt yöneticisi konumunda olduğu kaydedildi.

DOSYADAN PKK ÇIKTI

Yeniçağ, “Casperlar” dosyasını inceledi ve terör örgütü PKK’nın askeri kanadı denilen HPG’nin iletişim kanalının yer aldığı detayını yakaladı.

Terör örgütü PKK’nın askeri kanadı denilen HPG’nin açıklamalarını yayınladığı iletişim kanalı Casperlar üyesi bir sanığın telefonundan çıktı.

Sanıkların telefon incelemelerinde ayrıca HPG’nin yanı sıra “Gerilla TV” adlı iletişim kanalının da yer alması dikkat çekti.

İŞTE FOTOĞRAF:

Sanıkların telefon incelemelerinden çıkan silahlı fotoğrafları ise şöyle: