Dünya 2 numarası Carlos Alcaraz, sağ bileğindeki sakatlık nedeniyle Barcelona Açık'tan çekildiğini açıkladı. İspanyol tenisçi, tedavi sürecine odaklanmak için turnuvaya devam etmeme kararı aldı.

SAKATLIĞI BEKLENENDEN DAHA CİDDİ ÇIKTI

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan ve ilk turda Finlandiyalı rakibi Otto Virtanen'i mağlup eden Alcaraz, maç sırasında sağ bileğinde hissettiği rahatsızlık sonrası detaylı kontrollerden geçti.

Yapılan tetkikler sonucunda sakatlığın beklenenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı ve İspanyol tenisçi turnuvadan çekilme kararı aldı.

CARLOS ALCARAZ: 'BURADAN AYRILMAK BENİM İÇİN ZOR'

Acil düzenlenen basın toplantısında konuşan Alcaraz, risk almak istemediğini belirterek “Bu turnuva benim için her zaman çok özel oldu. Hiçbir turnuvadan çekilmeyi sevmem ama özellikle buradan ayrılmak benim için daha zor. Büyük bir üzüntüyle evime dönüp tedaviye başlayacağım ve mümkün olan en kısa sürede en iyi şekilde geri dönmeye çalışacağım.” ifadelerini kullandı.