UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray’a ilk maçta 5-2 mağlup olan Juventus için İtalya’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

İtalyan futbolunun deneyimli ismi Fabio Capello, ağır yenilgiye rağmen siyah-beyazlıların tur umutlarının tükenmediğini savundu.

La Gazzetta dello Sport’a konuşan Capello, Juventus’un geri dönüş ihtimalini tamamen dışlamadı. Tecrübeli teknik adam, “Bence Juventus'un turu geçme şansı hala yüzde 40. Juventus'un gururlu bir tepki göstereceğine inanıyorum ve güvenim tam.” dedi.

CAPELLO: 'GALATASARAY HAFİFE ALABİLİR'

Capello, rövanş karşılaşmasına dair beklentisini ise şu sözlerle dile getirdi: “Galatasaray'a karşı oynanacak rövanş maçında bir umudum var. Türkler, Torino'ya son 16 turuna çıktıklarına inanarak gelecekler ve Juventus'u hafife alma hatasına düşecekler. Elbette Osimhen ve arkadaşları olağanüstü hıza sahipler ancak Spalletti bunu engellemenin bir yolunu bulmak zorunda.” dedi.

İtalyan teknik adam, özellikle Juventus’un karakterine vurgu yaparak ev sahibi avantajının ve taraftar desteğinin rövanşta farklı bir atmosfer oluşturabileceğini belirtti.

RÖVANŞ 25 ŞUBAT’TA

Galatasaray, ilk maçta aldığı 5-2’lik galibiyetle önemli bir avantaj yakaladı. Kritik rövanş mücadelesi 25 Şubat Çarşamba günü Torino’da oynanacak. Karşılaşma sonunda turu geçen taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde adını son 16 turuna yazdıracak.