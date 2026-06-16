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Dev turnuvada bu sabah Türkiye saati ile 04.00 sularında başlayan İran - Yeni Zelanda mücadelesinin ilk anları, sportif rekabetin ötesinde televizyon ekranına yansıyan bir karmaşayla hafızalara kazındı. TRT bünyesinde çalışan spiker Murat Ekrem Çimen, müsabakanın ilk 4 dakikalık periyodunda iki ekibin rollerini karıştırıp yayını tamamen ters bir kurguyla spikerlik etti.

CANLI YAYINDA TAKIMLARI KARIŞTIRDI

İranlı futbolcuların organize ettiği ataklar Yeni Zelanda hamlesi biçiminde nitelendirildi. Buna karşın Yeni Zelanda cephesinin ürettiği tehlikeli pozisyonlar ise İran hücumu olarak izleyicilere ulaştırıldı.

Stadyumdaki ve televizyon başındaki futbolseverler adına müsabakanın seyri tamamen altüst bir hal aldı.

Gerçekleşen hatalı sunum, İran milli takımının forveti Mehdi Taremi'nin görüntüsünün yayına verilmesiyle birlikte son buldu. Maç spikeri bu sahneden sonra doğru anlatım çizgisine döndü. Ne var ki tarafların uzun süre boyunca ters aktarılması, çok sayıdaki sporseverin sert eleştirilerine neden oldu.

TRT'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan hatanın ardından kurum konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu sabah TSİ 04.00'te oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımında yapılan hata, TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez niteliktedir.

Yaşanan bu hata nedeniyle izleyicilerimizden ve kamuoyundan özür diliyoruz.

TRT Spor'un yıllara dayanan yayıncılık birikimi, tecrübesi ve kalite anlayışıyla bağdaşmayan bu hatayla ilgili gerekli idari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır. Süreç sonunda gerekli işlemler eksiksiz şekilde uygulanacaktır.

İlgili spiker, inceleme süreci kapsamında ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup, turnuva yayınlarına devam etmeyecektir.

Spor yayıncılığı alanında 30 yıla aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapması TRT açısından kabul edilemez bir durumdur.

TRT, milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı mazur görmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MURAT EKREM ÇİMEN KİMDİR?

TRT Spor kanalının aşina olunan yüzlerinden Murat Ekrem Çimen, spor basınının uzun soluklu ve kıdemli anlatıcıları arasında yer almaktadır. Meslek hayatının ilk adımlarını bölgesel televizyon kanallarında atan Çimen, gerçekleştirdiği spor haberciliği faaliyetleri ve canlı müsabaka sunumlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Ağırlıklı olarak futbol branşı olmak üzere, çok sayıda farklı spor organizasyonunda mikrofon başına geçen Murat Ekrem Çimen, mesleki kariyeri boyunca televizyon yayıncılığı sektöründe idari ve yönetsel kademelerde de sorumluluklar üstlendi. Deneyimli isim, bilhassa TRT Spor çatısı altında gerçekleştirdiği naklen maç anlatımları ve imza attığı spor programlarıyla geniş kitlelerin hafızasında yer edindi.

Medya sektöründeki sunuculuk ve spikerlik faaliyetlerinin ötesinde spor idareciliği üzerine de çalışmalar gerçekleştiren Çimen, kariyeri boyunca değişik kurum ve organizasyonların bünyesinde çeşitli sorumluluklar üstlenmiştir.