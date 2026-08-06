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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Olay esnasında bir fast food restoranının önünde iki arkadaşıyla birlikte yemek dağıtım kuryesi kıyafetleriyle (turuncu ceket ve sırt çantası) çekim yapan fenomene, motosikletle yaklaşan iki saldırgandan birinin yakın mesafeden ateş açtığı öğrenildi.

Güvenlik operasyonu başlatıldı

Sinaloa güvenlik yetkilileri cinayeti doğrulayarak bölgede kapsamlı bir operasyon başlattı. Meksika Güvenlik Kabinesi tarafından X platformundan yapılan resmi açıklamaya göre; Gastelum'un suç örgütleriyle ilişkilendirilen sosyal medya paylaşımları incelemeye alındı. Yetkililer, cinayetin aydınlatılması için güvenlik kamerası kayıtları üzerinde delil toplama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Failler ortaya çıkarılacak



Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kaynaklara yaptığı açıklamada ve düzenlediği basın toplantısında trajik olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi. Sheinbaum, saldırının arkasındaki faillerin ve olası azmettiricilerin tespit edilerek adalet önüne çıkarılmasının en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

Kartel şiddeti sosyal medya fenomenlerini hedef alıyor

Yerel basında yer alan haberlere göre, bu cinayet Sinaloa Karteli içindeki güç mücadelesinin son kurbanlarından biri olarak görülüyor. Eylül 2024'te başlayan iç çatışmalardan bu yana sadece Culiacan'da en az 12 içerik üreticisinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl da benzer şekilde 23 yaşındaki fenomen Valeria Marquez bir güzellik salonunda canlı yayındayken katledilmişti. Yetkililer, Marquez cinayetiyle bağlantılı olan ve Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo'nun Kasım 2025'teki suikastını da finanse ettiği belirtilen kartel lideri Ramon Angel Alvarez Ayala'nın gözaltına alındığını açıklamıştı.





