Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü töreninde muhalefet partilerinden istifa eden 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Yeni üyelere rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Erdoğan'ın rozet taktığı milletvekilleri arasında, İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye katılan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ile Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici yer aldı.

3 BELEDİYE DAHA AK PARTİ’YE GEÇECEK İDDİASI

Katılımların ardından TV100 yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan, Ankara’da CHP’li Kalecik, Nallıhan ve Polatlı belediye başkanlarının da AK Parti’ye katılacağının konuşulduğunu öne sürdü.

MANSUR YAVAŞ'A GÖNDERME

AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Sinan Burhan'ın açıklamalarındaki en can alıcı noktalardan biri ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik eleştirisiydi.

Bahsi geçen ilçelerdeki olası istifaları değerlendiren Burhan, “Eğer bu isimler de CHP'den istifa ederse, istifalarından daha önemlisi 'Mansur Yavaş niçin bu belediye başkanlarını tutamamış?' sorusudur" ifadelerini kullanarak okları doğrudan Yavaş'a çevirdi. Önümüzdeki günlerde bu iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği siyaset dünyası tarafından merakla bekleniyor.