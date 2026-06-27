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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2025 haber bültenini paylaşıldı.

TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgide; Çankırı’da ölüm sayısı 2024 yılında bin 759 iken 2025 yılında yüzde 0,6 artarak bin 770 olarak açıklandı.

2025 yılında ölen kişilerin 923’ünü erkek, 847’sini ise kadınlar oluşturdu. Kaba ölüm hızı ise 2024 yılında binde 8,7 iken, 2025 yılında binde 8,8 olarak belirtildi.

2025 yılında seçilmiş ölüm nedenlerine göre ölümler incelendiğinde yüzde 35,1 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada konumlandı. Bu ölüm nedenini yüzde 14,1 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 13,7 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler takip etti.

Çankırı’da bebek ölüm sayısı 2024 yılında 20 iken 2025 yılında 14 olarak belirtildi. Bebek ölüm hızı ise, 2024 yılında binde 11,1 iken 2025 yılında binde 8,4 kaydetti. Ayrıca, Çankırı’da beş yaş altı ölüm hızı 2024 yılında binde 13,3 iken 2025 yılında binde 11,4 olarak açıklandı.