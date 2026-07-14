Kaynak: Haber Merkezi

Çankaya Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu 31 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

30 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifadeleri alınan Güner ve diğer 29 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Soruşturma kapsamında firari olduğu belirtilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

"MAL VARLIĞIM BAŞKANLIĞIM ÖNCESİNDEN KALMA"

Emniyetteki ifadesinde mal varlığına ilişkin soruları da yanıtlayan Hüseyin Can Güner, gelirinin belediye başkanlığı maaşı, belediye meclisi huzur hakkı ödemeleri ve miras yoluyla kendisine kalan bir daireden elde ettiği kira gelirinden oluştuğunu belirtti. Üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmazların tamamını belediye başkanı olmadan önce edindiğini savunan Güner, görev süresi boyunca mal varlığında bu kapsamda herhangi bir artış yaşanmadığını ifade etti.

İhale süreçlerine ilişkin iddiaları da reddeden Güner, belediyedeki ihale ve satın alma işlemlerinin kendi yetki alanında olmadığını öne sürdü. Sürecin ilgili müdürlükler ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından yürütüldüğünü belirten Güner, "İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kriter belirlemedim." ifadelerini kullandı.

ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinin ardından Ankara'ya dönen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Güner'in de gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısı 30'a yükseldi.