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Kaynak: AA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yer alan zirai arazilerde başlayan yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı İlyasfakı köyündeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla jandarma ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da şiddetini artırmasıyla kısa sürede yayılan alevlerin kontrol altına alınabilmesi amacıyla, hem karadan çok sayıda araçla hem de hava unsurlarıyla yürütülen koordineli çalışmalar devam ediyor.