Çanakkale Valiliği, dün akşam başlayan ve şiddetli rüzgâr ile yağış kaynaklı risk nedeniyle uygulanan motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ile motokurye trafiğe çıkış yasağını sabah saatlerinde sonlandırdı.

Yetkililer, hava koşullarının düzelmesi üzerine kısıtlamanın 08.00 itibarıyla kalktığını duyurdu.

Valilik açıklamasında, "İlimizde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisini azaltması nedeniyle; 29 Ocak Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla başlatılan motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere yönelik trafiğe çıkış kısıtlaması, bugün saat 08.00 itibarıyla sona ermiştir" ifadelerine yer verildi.