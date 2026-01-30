Gazeteci Deniz Zeyrek, Akkuyu Nükleer Santralinin bir benzerinin Mısır’da yapılacağını söyledi. Zeyrek santralin Mısıra maliyeti 25 milyar dolar olacağını söylerken, Akkuyu’nun Türk Halkına maliyetinin 210 milyar olduğunu belirtti.

Zeyrek yaşanan duruma isyan ederek yap, işlet devret modelini eleştirdi. Zeyrek,” . Yap işlet devret dedikleri model ki burada yap işlet var sadece. Ruslar yapacaklar, işletecekler. Sonra da işlerini bitirip söküp gidecekler” dedi.

'5 neslimiz Ruslara borçlanmış vaziyette'

Anlaşmanın 100 yıllık olduğunu belirten Zeyrek,”5 neslimiz Ruslara borçlandırılmış vaziyette. Yani benim çocuğumun çocuğu değil sadece o benim torunumun çocuğunun çocuğu yani. Benim torunumun torunu bile bunun maliyetini ödeyecek böyle bir anlaşma yapılmış” diyerek durumun vahametini gözler önüne serdi.

‘Bundan daha büyük bir soygun olabilir mi’

Akkuyu ile Mısır’da yapılacak tesisin benzerliğine dikkat çeken Zeyrek, ”Mısırlılar 25 milyar dolara mal ediyorlar, bize maliyeti 210 milyar dolar. Bunu hangi akılla izanla izah edebiliriz? Bundan daha büyük bir soygun olabilir mi ya dünya tarihinde bundan daha büyük soygun olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Zeyrek’in videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.