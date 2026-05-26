Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı huzur uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonlarda firari 2 FETÖ hükümlüsünün de gözaltına alındığı bildirildi.

18-25 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 9 bin 555 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi, 2 bin 926 araç incelendi. Uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 18 kişi yakalanırken, kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 556 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

DENETİMLERDE UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde kamu düzenini bozduğu belirlenen 55 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulanırken, ekipler tarafından yapılan aramalarda 60,75 gram uyuşturucu madde, 20 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 11 fişek, hassas terazi, uyuşturucu yetiştirmede kullanılan düzenekler ile 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında farklı suçlardan toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. “Yasadışı Kenevir Ekimi” suçundan yakalanan 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, huzur uygulamalarında “FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan haklarında 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.