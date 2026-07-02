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Kaynak: AA

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Bahçeli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazası can aldı. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki müzisyen Güray Saygılı'nın kullandığı 17 RH 570 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde sürücü Güray Saygılı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Saygılı'nın cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DÜĞÜNDEN DÖNERKEN KAZA YAPTI

Edinilen bilgilere göre Güray Saygılı'nın, Ayvacık ilçesinde katıldığı bir düğün programının ardından Çanakkale merkeze dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlattı.