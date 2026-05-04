Fast food sektörünün önde gelen zincirlerinden Subway, ABD’deki operasyonlarını küçültmeyi sürdürüyor. Şirketin, önümüzdeki dönemde 729 restoranını daha kapatacağı bildirildi.

2015 yılında yaklaşık 27 bin şubeye ulaşan zincir, sonraki yıllarda düşüş trendine girdi. 2016 ile 2025 yılları arasında toplam 8 bin 345 restoranını kapatan şirket, üst üste 10 yıldır mağaza sayısında gerileme yaşıyor.

Sektör kaynaklarına göre hızlı büyüme stratejisi, uzun vadede şube başına düşen geliri zayıflattı. Yoğun mağaza açılışlarının ardından satış performansının düşmesi, şirketi yeniden yapılanma sürecine yöneltti.

SEKTÖRDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Uzmanlar, tüketici alışkanlıklarının da değiştiğine dikkat çekiyor. Daha kaliteli ancak daha pahalı ürünlere yönelim artarken, klasik hızlı servis zincirlerinin bu dönüşüme ayak uydurmakta zorlandığı ifade ediliyor.

Analistlere göre şirket, daha sürdürülebilir bir yapı kurmak adına operasyonlarını küçülterek verimliliği artırmayı hedefliyor.