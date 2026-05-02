Eintracht Frankfurt, Bundesliga 32. hafta mücadelesinde sahasında Hamburger SV’ye 2-1 mağlup oldu.
Frankfurt’un tek golü 48. dakikada Can Uzun’dan geldi. 20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 27 maçta 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Hamburg’un golleri ise 51. dakikada Albert Gronbaek ve 59. dakikada Fabio Vieira’dan geldi. Frankfurt’ta Rasmus Nissen Kristensen, 90+12. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Eintracht Frankfurt 43 puanda kalarak 7. sırada yer alırken, Hamburger SV 34 puanla 11. sıraya yükseldi.
GELECEK HAFTA MAÇLARI
Frankfurt, gelecek hafta deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak.
Hamburg ise sahasında Freiburg’ü ağırlayacak.