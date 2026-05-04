İstanbul’un Fatih ilçesinde bir berberde yaşandığı öne sürülen fahiş fiyat olayı sonrası yetkililer devreye girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir turistle saç tıraşı için 400 lira karşılığında anlaşıldığı ancak işlem sonrası 7 bin 100 liralık hesap çıkarıldığı iddia edildi.

İddiaya göre kesilen faturada saç ve sakal tıraşının yanı sıra “wax”, “burun bandı”, “yüz bakımı” ve “saç bakım” gibi kalemler yer aldı. Bu kalemlerin toplamının 7 bin 100 liraya ulaştığı öne sürüldü.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, söz konusu görüntülerin ardından inceleme başlatıldığını duyurdu. Kaplan, turistlere yönelik fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerekli denetimlerin hızla yapılacağını belirtti.

Açıklamanın ardından Fatih Belediyesi ekiplerinin söz konusu berber dükkanını mühürlediği bildirildi. Yetkililer, tüketici güvenini zedeleyen uygulamalara karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.