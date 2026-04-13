Can Holding’e yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, haklarında yakalama kararı bulunan firari isimler Mehmet Şakir Can ve Murat Can’ın teslim olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki isim, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

FİRARİ KARDEŞLER TESLİM OLDU

Soruşturma dosyasında “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” gibi ağır suçlamalar yer alıyor. Bu kapsamda aranan Mehmet Şakir Can ile Murat Can, bugün adliyeye giderek teslim oldu.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde işlemleri tamamlanan iki şüpheli, savcılığın talebi üzerine tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

MAHKEMEDEN EV HAPSİ KARARI

Mahkeme, Mehmet Şakir Can ve Murat Can hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verdi. Ayrıca iki isim için yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmış, bazı isimler tutuklanmıştı. Sürecin çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.