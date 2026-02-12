FETÖ’ye af konusunda tartışmaların yaşandığı şu dönemde sizleri 29 Mart 2012 yılındaki bir tutanağa götüreyim. Bu tutanak Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Alt Komisyonu’na ait.

O dönem hatırlanacağı üzere harp okullarından ayrılan öğrenci sayılarında ciddi bir artış vardı. Ayrılan öğrenciler ve aileleri harp okullarında işkenceye varan uygulamalar yapıldığını TBMM’ye kadar taşımışlardı. Öğrenciler ve ailelerinin dilekçelerinde ismi geçenler bu komisyona çağrılıp, görüşleri alındı.

Harp okullarında görev alıp bu komisyona çağrılan subayların neredeyse hepsi FETÖ’cü çıktı.



Vural Dizdaroğlu, 2012 yılında Kara Harp Okulu’nda takım komutanı olarak görev alıyordu. İşkence ve baskı iddialarını reddetti. Komisyon tutanağına da bakılınca çok üstüne gidilmedi. 15 Temmuz darbe girişimi zamanı kurmay yüzbaşı olan Vural Dizdaroğlu İstanbul’un kontrol altına alınmasıyla ilgili yoğun uğraş içerisine girdi. Daha sonra yargılandığı davadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Komisyona ifade veren o dönem takım komutanı olan Özkan Özgenç de Vural Dizdaroğlu gibiydi. Kara Harp Okulu’nda takım komutanıydı. Vural Dizdaroğlu gibi harp okulunda yaşanan süreçlerle ilgili iddiaları reddetti.

Ancak Özkan Özgenç’in gerçek kimliği 15 Temmuz 2016’da ortaya çıktı. 15 Temmuz’da kurmay yüzbaşıydı. Darbe girişimi gecesi Tekirdağ’da bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevliydi. Darbe girişimi başarısız olunca tutuklandı. Tutuklandıktan kısa süre sonra itirafçı oldu. Özkan Özgenç FETÖ’cü olduğunu kabul etti. Örgüt lisedeyken Özkan Özgenç’i devşirmişti. Kara Harp Okulu’nda da örgüte bağlılığı devam etti. Özkan Özgenç de örgütün talimatlarıyla okuldaki Atatürkçü öğrencilere baskı uygulayıp, okuldan ayrılmalarını sağladı.