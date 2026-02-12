Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın batısında kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji bazı bölgelere kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın batısında kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji, rüzgârın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

11 İLE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji fırtına ve kuvvetli yağış beklenen 11 kenti sarı kodla uyardı. İşte o şehirler:

Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Antalya, Balıkesir, Mersin, Manisa, Muğla