Galatasaray'ın Süper Kupa finalinden önce İstanbul'a getirdiği genç oyuncu Can Armando Güner, anlaşma sağlayamadan şehirden ayrılmıştı.

GALATASARAY'DAN SONRA FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRMİŞTİ

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe de devreye girerek 18 yaşındaki genç yeteneğin menajeriyle görüşme yaptı. İki ezeli ekip arasında transfer yarışının kızışmasının ardından dikkat çeken bir hamle geldi.

GALATASARAY İLE ANLAŞMAYA VARDI

Borussia Mönchengladbach'tan izinsiz transfer görüşmeleri için İstanbul'a giderek Alman kulübünde krize yol açan Can Armando Güner'in FIFA'ya şikayet edilmemek için geri döndüğü ve Galatasaray ile aralarındaki son pürüzlerin de giderilmesiyle sözlü anlaşmaya vardığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI

Genç oyuncunun sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alması da transferin artık bitme aşamasında olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı.

TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN SON BİR ADIM KALDI

Galatasaray Borussia Mönchengladbach'a yetiştirme bedelini ödeyerek Can Armando Güner'i kadrosuna katacak.