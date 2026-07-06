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Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat ile Sivas’ı birbirine bağlayacak olan asırlık rüya Çamlıbel Tüneli’nin temel atma töreni, tarihi yatırımın gölgesinde kalan büyük bir protokol krizine sahne oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen dev törenin ardından paylaşılan protokol fotoğrafı, Tokat kamuoyunda adeta infial yarattı. İki şehri de eşit derecede ilgilendiren bu ortak yatırımın vitrininde, Sivas protokolünün ön saflarda ağırlanması, Tokat heyetinin ise adeta bir "fon unsuru" gibi arka sıralara itilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

TEMSİLDE ADALET NEREDE?

Resmî devlet protokolünün en temel kuralları olan "makam önceliği" ve "temsil dengesi" ilkelerinin hiçe sayıldığı tören, nezaket kuralları açısından da sınıfta kaldı. Kamuoyunda yükselen haklı tepkilerde, Bakan Uraloğlu’nun sağında ve solunda her iki ilin valilerinin dengeli bir şekilde yer alması gerektiği vurgulandı. Tokat’ın devlet nezdindeki ağırlığının ve hak ettiği saygının bu fotoğrafla zedelendiğini belirten vatandaşlar ve yerel dinamikler, duruma sert tepki gösterdi.

"BU PROJE SADECE SİVAS’IN DEĞİL, TOKAT’IN DA GELECEĞİDİR!"

Tokat kulislerinde ve sosyal medyada çığ gibi büyüyen ortak tepkinin özeti ise oldukça netti:

“Çamlıbel Tüneli, iki şehri birbirine bağlayan ortak bir köprüdür. Sivas için ne kadar önemliyse, Tokat için de o kadar hayatidir. Böylesine tarihi bir yatırımın temel atma töreninde, Tokat’ın arka plana itilmesi ve eşit temsil edilmemesi kabul edilemez!”

Törenin ardından resmi makamlardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama veya özür gelmezken, Tokat halkının ve yerel siyasetin bu "protokol ayıbına" karşı gösterdiği haklı tepki, şehrin kendi haklarına sahip çıkma kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Gazetemiz, Tokat'ın hak ettiği değerin her platformda takipçisi olmaya devam edecektir.