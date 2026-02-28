Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, çocuklara yönelik Hacivat-Karagöz gösterisi Ayşe Gümüşlüağa Camisi içinde yapılmak istenince kriz yaşandı.

Müftülük, caminin kirlenmemesi için etkinliğin caminin alt katında yapılmasını isteyerek çocukları camiden çıkardı. Vatandaşların tepkisi üzerine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık devreye girdi.

Tepkiler sonrası Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe kaymakamlığı ve il müftülüğüyle görüşerek programın gerçekleştirilmesini sağladı.

"SANKİ DANSÖZ OYNATIYORUZ"

Bıyık, "Kim çıkarttı çocukları camiden? Yazık günah değil mi? Aşağısı buz gibi, namaz kılarken dondum. Camiyi ben yıkattırıyorum, temizleme aracını ben gönderiyorum. Kirlenirse yıkatırım. Bu çocuklar sokakta mı kalsın? Sanki camide dansöz oynatıyoruz" sözleriyle karara tepki gösterdi.

Etkinlik daha sonra çocukların katılımıyla yapıldı. Ramazan'ın geleneksel eğlencelerinden biri olan Hacivat-Karagöz gösterisi yoğun ilgi gördü.